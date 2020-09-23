Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar bugün 23.30'da İstanbul'a gelecek. Kamerunlu futbolcu, yarın detaylı sağlık kontrollerinden geçecek.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."