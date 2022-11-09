Mehmet Öz yarışı kaybetti

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Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Fox News ve MSNBC, ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Pennsylvania'dan Cumhuriyetçi Parti adayı olan Dr. Mehmet Öz'ün, Demokrat rakibi John Fetterman’a karşı kaybettiğini duyurdu.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senato'da 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

ARA SEÇİMLER NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de halk 2 yılda bir görev süresi 2 yıl olan Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, görev süresi 6 yıl olan senatörlerin ise 3'te 1'ini seçmek için sandık başına gidiyor.

Başkanlık seçimlerinin olmadığı yıllarda yapılan ara seçimlerde, Senato ve Temsilciler Meclisinde dengelerin değişmesi, Beyaz Saray ve Kongre arasındaki dengeleri de belirliyor.

Bu yılki seçimler özellikle enflasyon nedeniyle anketlerde kan kaybeden Demokrat Başkan Joe Biden'ın siyasi hayatı için de önem taşıyor.

Kongrenin her iki kanadı da Cumhuriyetçilere geçerse Biden'ın yasama konusundaki hedefleri sekteye uğramış olacak. Bu da Biden'ı görevinin son 2 yılında zorlu bir süreç beklediği anlamına geliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.