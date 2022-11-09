ABD ara seçimlerinde son durum

AA

ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde seçime giren 35 Senato koltuğundan 11'ini Cumhuriyetçiler, 5'ini Demokratlar aldı.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota ve Güney Dakota'da Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı. New York'ta ise Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer koltuğunu korudu.

Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina ve Kentucky eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu. Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont ve Maryland'de Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlarda Cumhuriyetçiler 11, Demokratlar 5 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarda Cumhuriyetçilerin elinde 40, Demokratların elinde 41 koltuk görünüyor.

AA'nın haberine göre; ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SON DURUM

ABD'de oy sayımı devam eden Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisinde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı.

ABD'de Senatonun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazanırken Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu.

Batı eyaletlerinde sonuçlar henüz gelmeye başlamadı ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçilere kaptırdığı görülüyor.

Cumhuriyetçiler ayrıca, daha önce yapılan bazı seçim bölgesi değişikliğinden kaynaklı boş kalan 1 sandalyeyi daha aldı.

Şu anda Demokratların Temsilciler Meclisinde 220 sandalyesi bulunuyor, Cumhuriyetçiler ise 212 sandalyeye sahip, 3 sandalye ise boştu.

Temsilciler Meclisinde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor ve tüm komitelerin başkanlarını çoğunluğu elinde bulunduran parti atıyor.

Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisinin kontrolünü ele almak için Cumhuriyetçilerin 9 sandalyeye ihtiyacı var.

ABD halkı 2 yılda bir 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gidiyor.