ABD ara seçimlerinden ilginç detaylar

ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı sürerken, şu ana kadar belli olan sonuçlarda bazı tarihe geçecek ilkler yaşandı.
MARYLAND'E SİYAHİ VALİ
Maryland'e ilk defa siyasi bir vali seçildi. Demokratların adayı Wes Moore eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Dan Cox'a karşı yarışı kazandı. 44 yaşındaki Moore eyaletin ilk siyahi valisi oldu.
MASSACHUSETTS'E İLK KADIN VALİ
Massachusetts valisi seçilen Demokrat aday Maura Healey, bu göreve ilk kadın olarak tarihe geçti. Healey ayrıca eşcinsel kimliğini kamuoyuyla açıkça paylaşan ilk kişi.
Healey, eski başkan Trump'ın desteğini alan eski bir eyalet temsilcisi olan Cumhuriyetçi Geoff Diehl'i mağlup etti.
TRUMP YÖNETİMİNDEN ÜST DÜZEY YETKİLİ
Eski Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Arkansas valisi seçilerek eyaleti yöneten ilk kadın ve Trump yönetiminden seçimle işbaşına gelen en yüksek profilli yetkili oldu.
Sanders, Demokrat adayı Chris Jones'u, valilik yarışında yendi. Sanders, Liberteryen adayı Ricky Dale Harrington'ın da dahil olduğu yarışı kazanmak için yoğun bir şekilde tercih edilmişti.
TRUMP'IN EN GÜÇLÜ RAKİBİ TEKRAR SEÇİLDİ
Florida Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, Demokrat rakibi Charlie Crist'e karşı kazandığı zaferler bir dönem daha seçilmeyi başardı.Dört yıl önce, Ron DeSantis Florida valiliğini kıl payı farkla kazanmıştı.
2024 seçimlerinde Trump'ın aday olması halinde en güçlü rakibi olması beklenen DeSantis, zafer konuşmasında "Halk kararını verdi. Özgürlük burada kalıcı" dedi.
WASHINGTON BELEDİYE BAŞKANI 3. KEZ SEÇİLDİ
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, özellikle COVID-19 salgını sırasında sunduğu hizmetlerle oy potansiyelini artırırken, düzenlediği tarihi seçim kampanyasıyla da üçüncü dönem için seçildi.
50 yaşındaki Bowser genel seçimlerde, hepsi marjinal olarak kabul edilen üç rakiple karşı karşıya kaldı: Cumhuriyetçi Stacia Hall, Yeşiller Partisi adayı Corren Brown ve bağımsız aday Rodney "Red" Grant.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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