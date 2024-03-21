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        Haberler Dünya Avrupa Son dakika haberi AB, Bosna Hersek ile müzakerelere başlıyor

        Son dakika haberi AB, Bosna Hersek ile müzakerelere başlıyor

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 23:34 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:37
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        AB, Bosna Hersek ile müzakerelere başlıyor
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        Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X hesabından açıklama yaptı.

        "Yeriniz Avrupalı ailemizde." ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor." mesajını paylaştı.

        Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

        AB Komisyonu, 12 Mart'ta, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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