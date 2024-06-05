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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Son dakika haberi A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!

        TFF, Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:54
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        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
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        Yapılan açıklama şöyle:

        Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

        Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

        Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz.

        Türkiye Futbol Federasyonu

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