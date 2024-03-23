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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

        Son dakika haberi 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 08:07 Güncelleme: 23.03.2024 - 09:11
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        8 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

        "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz! Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucu:

        İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı. Aksaray’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Bolu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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        #DEAŞ operasyon
        #Son dakika haberler
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