7 yaşındaki Lara okulda can verdi!

Bursa'da olay, merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.

Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.