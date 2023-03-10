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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Bursa haberleri

7 yaşındaki Lara okulda can verdi!

Bursa’da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Lara K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Giriş: 10.03.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Bursa haberleri
7 yaşındaki Lara okulda can verdi!
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İHA

Bursa'da olay, merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.

SAĞLIK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

AİLESİ, ARKADAŞLARI VE ÖĞRETMENLERİ YASA BOĞULDU

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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