Son dakika haberi 7 katlı binada yangın paniği!
İstanbul Şişli'de 7 katlı bir binanın depo kısmında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi. Alevler kısa süre sonra söndürüldü
Giriş: 16.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:54
Şişli'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
AA'da yer alan habere göre 7 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fotoğraflar: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ