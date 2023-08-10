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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 6 şehidin katillerinden biri etkisiz!

        Son dakika haberi 6 şehidin katillerinden biri etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadesi yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:56
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        6 şehidin katillerinden biri etkisiz!
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." denildi. Operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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