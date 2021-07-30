Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu" denildi.

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