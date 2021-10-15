39 ilaç piyasadan toplatılacak!

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İşte o ilaçlar...