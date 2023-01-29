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Haberler Yaşam Süper Loto 29 Ocak 2023 Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama! Tıkla, öğren

29 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama!

Süper Loto heyecanı sona erdi. Haftada üç kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde sonuçlar 21.30'da açıklandı. Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen 26 Ocak 2023 Perşembe günü Süper Loto çekiliş sonuçları...

Giriş: 29.01.2023 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL
29 Ocak 2023 Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama! Tıkla, öğren

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. İşte 29 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

29 OCAK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

7 - 9 - 10 - 14 - 35 - 60

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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