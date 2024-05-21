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        Arka arkaya FETÖ operasyonları: 63 gözaltı

        FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 28 ilde düzenlenen operasyonlarda kamu görevlisi 44 kişi gözaltına alındı. 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında da, FETÖ mensubu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 07:42 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:41
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        FETÖ operasyonu: 63 gözaltı
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        Kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişi hakkında FETÖ yapılanmasında mahrem imam oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişinin FETÖ yapılanmasında "mahrem imam sorumlusu" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan (46) ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ şüphelinin, Ankara merkezli 28 ilde, 21.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Halen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir."

        19 GÖZALTI KARARI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ mensubu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı sınav sorularının, FETÖ üyelerince ele geçirilerek mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

        Soruşturma kapsamında sınav sorularını aldığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği tespit edilen 19 zanlı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve savcılığa sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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