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        Son dakika haberi 2 polis müdürü görevden alındı

        Göztepe Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle İzmir'de 2 polis müdürü görevden alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 22:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:08
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        2 polis müdürü görevden alındı
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek olmak için sahaya inmişti.

        Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere maruz kalan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından yere itilerek düşürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam oyunu durdurmuş ve Ali Koç korumaları eşliğinde protokol tribününe geri dönmüştü.

        Maçta yaşanan olaylar nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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