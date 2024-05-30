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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 17 ilde FETÖ operasyonu: 90 gözaltı

        Son dakika haberi 17 ilde FETÖ operasyonu: 90 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün boyunca 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 90 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 08:06 Güncelleme: 30.05.2024 - 08:09
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        17 ilde FETÖ operasyonu: 90 gözaltı
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        17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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