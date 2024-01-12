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        Haberler Gündem Güvenlik SİBERGÖZ 14 | Son dakika: 16 ilde kaçak bahis operasyonu! 120 gözaltı

        Son dakika haberi 16 ilde bahis operasyonu! 120 gözaltı

        16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-14" operasyonunda 120 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 08:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:39
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        16 ilde bahis operasyonu! 120 gözaltı
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        Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Malatya, Hakkari, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-14” operasyonlarında; Antalya, İstanbul ve Mersin’de yapılan takip ve izleme çalışmalarıyla 18 farklı yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği 20 ofis olduğu, ofislerde çalışan şüpheliler ve yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde organizasyonda tespit edilen şüphelilerle ilgili MASAK’la koordine kurularak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 1.5 Milyar Türk Lirası işlem hacminin olduğu, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerleri, kripto varlıklara dönüştürerek, sahibi veya ortağı oldukları oto galeriler üzerinden oto alım satımı yaparak ve akrabaları, güvendikleri şahıslar üzerinden taşınır/taşınmaz mal alım satımları yaparak akladıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucunda; 80 adet otomobil, 10 adet motosiklet, 19 adet villa daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 242 Milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına, 2 adet kiralık kasa, Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ile çok miktarda dijital materyale el konuldu.

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