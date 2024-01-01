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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen "KALKAN-6" Operasyon ve Denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X'ten operasyonun detaylarını açıkladı.

3 ilde polis, jandarma ve sahil güvenlik tarafından 5️9 Mobil Göç Noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası aracımızda 156 uzman personel görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı.