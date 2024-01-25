Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, anneyi yaraladı! Katil zanlısı yakalandı

        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!

        İzmir'de, Suriye uyruklu 30 yaşındaki Levend Macu, demir kapının camını kırarak girdiği evde 34 yaşındaki Suzan E.'yi bıçakla ağır yaralayıp, kızı 12 yaşındaki Behiye E.'yi ise öldürdü. Olayın ardından kaçan Levend Macu'nun, bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Katil zanlısı akşam saatlerinde gizlendiği evde suç aletiyle birlikte yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde olay, dün sabah saat 10.30 sıralarında, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 39731 Sokak'ta meydana geldi.

        ANNEYİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu Levend Macu (30), demir kapının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

        KÜÇÜK KIZI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

        Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi (12) boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı.

        POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        12 YAŞINDA HAYATA VEDA

        Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levend Macu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Suriye uyruklu katil zanlısı, akşam saatlerinde, gizlendiği evde suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Habertürk Anasayfa