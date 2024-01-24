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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Eve zorla girdi! Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü! - İzmir haberleri

        Eve zorla girdi! Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!

        İzmir'de, Suriye uyruklu 30 yaşındaki Levend M., demir kapı camını kırarak girdiği evde 34 yaşındaki Suzan E.'yi bıçakla ağır yaralayıp, kızı 12 yaşındaki Behiye E.'yi ise öldürdü. Olayın ardından kaçan Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:31
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        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde olay, saat 10.30 sıralarında, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi.

        ÖNCE ANNEYİ BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu Levend M. (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

        KÜÇÜK KIZI DA BIÇAKLADI

        Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi (12) boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı.

        ANNE İLE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levent M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #İzmir
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