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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana'da uyuşturucu darbesi! 12 uyuşturucu çetesi çökertildi!

        Son dakika haberi 12 uyuşturucu çetesi çökertildi!

        Adana'da 3 gündür devam uyuşturucu operasyonlarında 12 uyuşturucu çetesi çökertildi; gözaltına alınanlardan 266'sı tutuklandı, 11'i için adli kontrol şartı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 08:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 08:51
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        12 uyuşturucu çetesi çökertildi!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğünce son 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-21" operasyonlarında 12 uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini, gözaltına alınan 282 şüpheliden 266sının tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı, 266sı tutuklandı. 11i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini verdi.

        EGM tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklamayla en yüksek tutuklama oranına ulaşıldığını vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren valiliği, başsavcılığı ve polisi tebrik etti.

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