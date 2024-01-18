REKLAM advertisement1

11 ilde DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;

Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli, Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli, Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli, İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli, Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli, Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli, Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli, Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli, Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli, Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli ve Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.