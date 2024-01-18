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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 36 gözaltı

        Son dakika haberi 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 36 gözaltı

        11 ilde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 08:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:10
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        11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 36 gözaltı
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        11 ilde DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;

        Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli, Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli, Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli, İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli, Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli, Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli, Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli, Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli, Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli, Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli ve Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda; 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

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