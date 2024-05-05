1 Mayıs olaylarında 12 gözaltı daha

REKLAM advertisement1

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi.

İHA'nın haberine göre İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 38 şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmış, şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

12 GÖZALTI KARARI DAHA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde olaylara karıştığı belirlenen 12 şüpheli daha belirlendi. Başsavcılıkça kimlik bilgileri tespit edilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.