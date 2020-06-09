Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu açıklaması

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri, "Siyasette kavga olmasın istiyoruz. Ama soru sorulabilsin, vatandaşın ihtiyacı dile getirilebilsin. Bizim görevimiz de oy versin, vermesin bütün vatandaşların sorunlarını dile getirmek boynumuzun borcudur. Sorunları dile getirmek değil, çözümleri de söylemek zorundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOZMİK ODAYI KİM AÇTI?"

Hep birlikte zor bir süreç yaşadık. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bizim arzumuz, hiç kimse bir mağduriyet yaşamasın. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Süreci en az hasarla nasıl atlatabiliriz onun arayışları içindeyiz. Gazeteciler bizi bilgilendirmek için çalışıyor. 2 gazeteci arkadaşımızı gözaltına alınıyor. Duyduğumda üzüldüm, huzur olmayacak mı bu memlekette. Neymiş casusluk yapmışlar. Ne casusluğu, nereden çıkarıyorsunuz? Bu ülkede casus aranıyorsa o da Kozmik Oda'yı açanlardır. Bunun hesabını soran var mı, yok. Devletin sırlarını verdiler, 813 kişi öldürüldü. Kozmik Oda'yı terör örgütüne teslim edenlerin eli kanlıdır.

MİLLETVEKİLLİKLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Bütün bunlarla birlikte 3 milletvekili arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. Bunlar darbe dönemlerinde karşılaştığımız olaylar. 12 Eylül, 12 Mart, 20 Temmuz'da... Hiç değişmiyor. Bunlar savcılıktan temiz kağıdı aldı mı, YSK onayladı mı? Şimdi birden bire alıyorsun, bunu düşüreceğim. Yaptığın yanlıştır, Anayasa'ya aykırıdır. Bu olay komisyonlarda görüşülürken, komisyon raporu da var, Sayın Şentop'un komisyon başkanı olarak görev yaptığında da var. Olay, iradenin saraya ipotek edilmesi. Biz her zaman her yerde demokrasiyi savunduk. Millet iradesine darbedir. O zaman millet niye sandığa gidiyor?

Enis Berberoğlu'nun durumu daha farklı. MİT TIR'ları devlet sırrı mıydı? Adana'da görevli olan hakim ve savcılar tutanakları tuttular. Şimdi onlar terör örgütü üyesi olmaktan içeride. Terör örgütünün bildiği, tutanak tuttuğu olay nasıl devlet sırrı olur? Kaldı ki Enis Bey ile ilgili böyle bir iddia var ama belge yok. Şimdi konuşuyorlar, Seçim Kanunu nasıl değiştiririz diye... Nasıl değiştirirseniz değiştirin siz gidicisiniz kardeşim.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME

Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. Eve gitmediler, bazıları hayatlarını kaybetti. Hepsine şükran borçluyuz. Dilek hemşireyi unutmadım. En çok beni sarsan Dilek hemşire oldu. Bu virüsün hem dayanışma kültürümüzü hem acıları paylaşmamızı sağlayan bir özelliği olduğunu unutmamamız lazım. Kimlik, siyasi görüş tanımıyor. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir.

Sağlık çalışanları arasında ayrım yaparsan haksızlık yapmış olursun. Tıbbi sekretere, güvenlik görevlilerine, sağlık işçilerine, hasta bakıcılara, hastaların yemeğini hazırlayan aşçılara, radyoloji teknisyenlerine ek ödeme verilmedi. Bunlar doğru değil. Devletin saygınlığına gölge düşürür. Yardım yapacaksan hepsine yap, ayrımcılık yaparsan sen devleti iyi yönetemiyorsun anlamına gelir.