CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısında gündeme ilişkin kritik başlıkları kurmaylarıyla birlikte masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması için hazırlık yapılası talimatı verdiği iddialarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor. Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var" dedi.
"MECLİS BAŞKANI İŞLEVİ OLMADIĞINI ORTAYA KOYDU"
CHP MYK'da İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanması da ele alındı. Berberoğlu'nun hukuksuz ve kindar bir şekilde tutuklandığın belirten Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanı bu olayla bir işlevi olmadığın ortaya koydu. Teamüllere aykırı bir şekilde saray talimatıyla davrandı. Enis Berberoğlu'na reva görülen muameleyi asla kabul etmeyeceğiz. AK Parti Grup Başkanvekillerini alıp Kızılay'a adliyelere gidin sorun bakalım adalet var mı? Türkiye'yi adaletsiz bir yer halene getirdiler. Bizim görevimiz yeniden vicdani adaleti ve hukuk devletini inşa etmektir" dedi.
GENÇLERİN İSTİHDAMI İÇİN KOMİSYON
CHP MYK toplantısında ekonomi de önemli başlıklardan birisi oldu. Kılıçdaroğlu, ve ekonomiden sorumlu kurmayları gelen son rakamları değerlendirdi. Toplantıda genç nüfusun istihdamı ile ilgili bir de komisyon kurulmasına karar verildi.
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