Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Benzinde, geçen hafta 1 TL 11 kuruş indirim yapıldı. Bu indirim sonrasında benzin fiyatı, motorin fiyatının altına düştü. Benzinin litresi, (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) 5 TL 63 kuruşa gerilerken, motorin 5 TL 75 kuruşta kaldı.

Benzin, uluslar arası piyasalarda geçen haftayı bir miktar artışla kapattı. Benzinin tonu 279 dolardan 289 dolara çıktı. Bu gece 7 kuruş zam bekleniyor.

HEMEN SONRASINDA İNDİRİM

Ancak, Brent petrol ve ürün fiyatları düşüşe geçti. Bu düşüşün etkisiyle çarşambadan geçerli en az 6 kuruş indirim hesaplanıyor. Motorinde de çarşambayı perşembeye bağlayan gece 20 kuruş düzeyinde indirim gündeme gelebilir.