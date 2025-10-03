Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gürsel Tekin göreve devam edecek | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin göreve devam edecek

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar veren İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme ilk olarak reddi hakim talebini reddetti. Daha sonra istinaf sonucunun beklenmesine ve ön inceleme yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi. Mahkemenin kararı sonrası Gürsel Tekin göreve devam edecek. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 03.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürsel Tekin göreve devam edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini dosya üzerinden inceleme yaparak tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

        Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin ile birlikte 5 kişilik heyet kayyum olarak atanmıştı. Sonraki süreçte ise CHP bu karara itiraz etmişti. Mahkeme de itirazları reddetmişti. İtirazlarının reddedilmesi üzerine CHP kararı istinaf etmişti.

        İLK DURUŞMADA REDDİ HAKİM TALEBİ

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Özlem Erkan’ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. CHP avukatları ise reddi hakim talebinde ve istinaf kararının beklenmesi talebinde bulundu.

        İSTİNAF SÜRECİ BEKLENECEK

        Mahkeme ilk olarak reddi hakim talebini reddetti. Daha sonra istinaf sonucunun beklenmesine ve ön inceleme yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi. Bu aşamada Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet görevine devam edecek. Mahkeme ayrıca, davanın Ankara’daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 21 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        Habertürk Anasayfa