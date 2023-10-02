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        Haberler Gündem Güncel Son dakika sağanak: Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı! İstanbul'da bugün hava nasıl, yağış ne kadar sürecek?

        İstanbul'da şiddetli sağanak derede taşkına yol açtı!

        Tüm Türkiye'de etkili olan şiddetli sağanak yağış İstanbul Şile'de bir derenin taşmasına yol açtı. İlçede tarım arazileri ve evler su altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:18
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        • 1

          Şile'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Tarım arazileri ve evler su altında kaldı. Ekipler sel sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

        • 2

          DHA'da yer alan habere göre megakentte dört gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle farklı bölgelerde metrekareye 42 ile 298 kilogram arasında yağış düştü. En fazla yağış Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca ilçelerinde kayıtlara geçti.

        • 3

          İstanbul'da Perşembe günü başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Kente 42 kilogram ile 298 kilogram arasında yağış düştü. En çok yağış alan ilçeler Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca oldu.

        • 4

          Cumartesi gün boyu aralıklarla kısa süreli ve şiddetli sağanak şeklinde görülen yağışlar Pazar günü de devam etti. Pazar öğle saatlerine kadar Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere yağışlar kent genelinde kuvvetli hissedildi.

        • 5

          4 GÜNDE METREKAREYE 298 KİLOGRAM YAĞIŞ

          Pazar akşam saatleri ile Pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleşen yağışlar daha çok Şile, Tuzla ve Pendik'te etkili oldu. 4 günde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram arasında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı 77.2 kilogram ile Arnavutköy alırken, Arnavutköy'ü 71.6 kilogram yağış ile Şile, Şile'yi ise, 65.4 kilogram yağışla Pendik takip etti.

        • 6

          İBB EKİPLERİ 3 BİN 34 İHBARA MÜDAHALE ETTİ

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin 449 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesiyle su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi gibi toplam 3 bin 034 ihbara müdahale ettiği belirtildi. Yağışların etkili olduğu dört gün boyunca İtfaiye ekiplerine 130 ihbar, İSKİ'ye 2 bin 745 ihbar, yol bakım ekiplerine 86 ihbar, park ve bahçeler müdürlüğüne ise, 73 ihbar geldiği öğrenildi.

        • 7

          İSTANBUL'DA HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

          AKOM'un hava durumu tahminlerine göre, yağışlar aralıklarla Pazartesi akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların 22 ile 24 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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