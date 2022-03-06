Dünyada en nadir görülen dağ keçisi türü 'şamua'lar, Tunceli'de görüntülendi.
Tunceli, zengin doğası, endemik türleri, fauna ile florası ve yaban hayatı zenginliği ile dikkat çekiyor. Türkiye'de çok az bölgede varlıkları bilinen ve popülasyonu oldukça düşük olduğu için Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan 'şamua' olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, soğuğu sevdiği için geçen yıl kuraklık nedeniyle zirvelerden inememişlerdi.
Karlı zirvelerde gruplar halinde gezen şamualar bu yıl, Munzur Dağları'na tırmanış yapan Doğa Fotoğrafçısı ve Dağcı Akın Gedik tarafından görüntülendi.
'ZİRVELERDEN BESLENMEK İÇİN İNDİLER'
Şamuaların duyuları çok hassas olduğu için bir kayanın arkasında kendini kamufle ederek 2 kilometre öteden görüntülemeyi başaran Akın Gedik, şunları söyledi:
"İlimizin her bölgesinde dağ keçileriyle karşılaşmak çok kolay fakat şamualar öyle değil. Görülmesi neredeyse imkansızdır. Yıllardır bölgede yaban hayatını ve doğal güzellikleri fotoğraflarım. Şamualar sadece Munzur Dağları'nda ve Pülümür'ün Hel Yaylası'nda var olduğunu biliyorum. Geçen yıl ülke genelinde kuraklık vardı. Şamualar da yüksek ve karlı zirveleri sevdiği için geçen yıl kuraklıktan dolayı aşağılara inmemişti. Fakat bu yıl yoğun kar yağışından dolayı zirvelerden beslenmek için indiler. Ben de onları görünce kendimi kamufle ederek görüntüledim ve rahatsız olmasınlar diye bölgeden ayrıldım" diye konuştu.
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