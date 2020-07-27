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Google'ın sahibi olan Alphabet personelinin 2021 yılı Temmuz ayına kadar evden çalışacağı ifade edildi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynakları kaynak göstererek yaptığı habere göre şirketin CEO'su Sundar Pichai üst düzey yöneticilerle yaptığı toplantının ardından çalışanların evden çalışmaya devam etmesine karar verdi.

Google'dan daha önce yapılan açıklamada bu yıl Haziran ayı itibariyle ofislerin sınırlı sayıda yeniden açılmaya başlanacağı açıklamış ancak işe dönmeyi tercihe bağlamıştı.Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi

Facebook, Twitter, Square gibi şirketler süresiz olarak evden çalışmaya geçmişti.