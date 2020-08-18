HABERTURK.COM

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken, kaygılandıran bir haber de gazeteci Sabahattin Önkibar'dan geldi. Birçok kitabı da bulunan gazeteci Önkibar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"HEPİNİZDEN DUA BEKLİYORUM"

Önkibar yaptığı açıklamada, "Corona'ya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum" dedi. Önkibar'ın bu paylaşımı kısa süre içinde on binlerce kişi tarafından ilgi gördü.