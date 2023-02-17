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Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti

Gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında yaşamını yitirdi. Eşi Ruhat Mengi yaptığı açıklamada "Eşim, değerli gazeteci Güngör Mengi'yi kaybettik. Çok üzgünüm" dedi

Giriş: 17.02.2023 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci eşi Ruhat Mengi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eşim, değerli gazeteci Güngör Mengi'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Başsağlığı dileyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GÜNGÖR MENGİ KİMDİR?

Güngör Mengi, 1940 yılında Çanakkale'nin Bayramiç'te doğdu.

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'den mezun olan Mengi, gazeteciliğe 1959 yılında Demokrat İzmir'de başladı. İzmir'de yayınlanan Yeni Asır gazetesinde 1964-71 yılları arasında haber müdürü olarak görev yaptı.

1971-72 yıllarında Devir dergisinde yazı işleri müdürlüğü, 1972-87 yıllarında Yeni Asır gazetesinde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü, Sabah gazetesinde murahhas üyelik ve yazarlık yaptı.

Sabah gazetesinde başyazar görevini sürdürürken, buradan ayrılıp Vatan gazetesine geçmişti.

Güngör Mengi'nin 1962 yılındaki ilk evliliği Gülsen Tözün'den iki çocuğu var. 1992 yılında Ruhat Mengi ile evlenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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