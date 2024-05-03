Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti
Gazeteci Celal Başlangıç, 68 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Gazeteci Celal Başlangıç 68 yaşında hayatını kaybetti. Başlangıç bir süredir Almanya'da tedavi görüyordu.
Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç hayatını kaybetti.
Celal Başlangıç, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Gazeteciliğe 1975’te Ege Ekspres gazetesinde başladı.
1981-1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazıişleri Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü oldu. Radikal’in kurucuları arasında yer aldı.
Başlangıç, T24, Gazete Duvar, bianet, Haberdar gibi sitelerde yazdı.
Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç’ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor.