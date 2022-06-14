Gamze Açar'ın şüpheli ölümünde çifte tahliye!

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet D., Rıza D., Emre E. ve Mustafa Emre D. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.
AA'da yer alan habere göre tutuksuz sanık Hüseyin Emre G. ise duruşmaya videokonferansla bağlandı. Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dava dosyasına gelmediğini bildirdi.
AİLENİN AVUKATI: GAMZE BALKONDAN ATILDI
Söz alan müşteki avukatı Ali Fatih Çetin, Gamze Açar'ın olay sırasında sanıklara karşı koyduğunu, boğuşma yaşandığını daha sonra sanıkların Açar'ı otel odasının balkonundan attıklarını düşündüğünü belirtti.
Sanıkların tutukluluk halinin devamını isteyen Çetin, tutuksuz sanık Hüseyin Emre G.'nin de tutuklanmasını talep etti.
Sanık avukatları da Açar'ın intihara meyilli olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmesi ve maktulün adli vaka kayıtlarının da dava dosyasına kazandırılmasını talep etti.
Avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mehmet D. ve Emre E.'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Duruşma, 4 Temmuz'a ertelendi.
NE OLMUŞTU?
İddianameye göre, Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza D. ile irtibata geçti.
İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında, Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza D., Mehmet D., Mustafa Emre D., Hüseyin Emre G. ve Emre E. gözaltına alındı.
Rıza D., Mehmet D. ile Mustafa Emre D. tutuklandı, Hüseyin Emre G. ve Emre E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre E., soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sanıklar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 63'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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