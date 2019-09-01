Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Kolombiyalı golcüyü yüzlerce taraftar, Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

Radamel Falcao, İstanbul'da yaptığı ilk açıklamada "Öncelikle tanrıya şükürler olsun. Böyle güzel bir yere, Galatasaray'a geldiğim için tanrıya şükürler olsun. Bütün emeği geçenlere teşekkürler" dedi.

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