Monaco ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Kolombiyalı yıldız, geçen sezon başında Fransa ekibiyle olan sözleşmesinde değişiklik yapmış ve yılda 14 milyon Euro olan garanti ücretinde indirime giderek 8,5 milyon Euro civarına çekmişti.