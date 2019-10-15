15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasını istedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel kurul tarafından seçilmiş başkan ve yönetim kuruluna karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren Divan Kurulu Başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir. Bu nedenlerden dolayı, yönetim kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, 9 Ekim 2019'da gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda Eşref Hamamcıoğlu'nun, Başkan Mustafa Cengiz'i hedef alan açıklamaları hatırlatılarak, şu ifadeler yer aldı:
"Doğruyu söylemeyen, ciddiyetsiz, Galatasaray'dan faydalanan, temsil becerisine sahip olmayan, marka değerini yıpratan; yine başkanımız ve yönetim kurulumuza hitaben 'Hadlerini bilecekler' ifadeleri kullanılmış, denetim kurulu ise tetikçilikle suçlanmıştır. Marka değerinin yıpratıldığından şikayetçi olan divan kurulu başkanının, son iki yılın şampiyonu, son 10 yıldan bu yana ilk defa iki yıl üst üste kar açıklayan kulübümüzün uçuruma gittiğini, yine başkanımızı camiayı bölmek ile suçlayarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin bir kısmının da kendisi gibi düşündüğünü söylemesi ve bu şekilde yönetim kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir. Divan Başkanı'nın yaptığı bu tarihi yanlıştan dönmesini umarak ani bir reaksiyon vermek yerine bir süre beklemeyi tercih ettik. Ancak bu konuda herhangi bir düzeltme çabası göstermek bir tarafa, iki gün sonra kurucumuz merhum Ali Sami Yen'in kabri başında Sayın Hamamcıoğlu'nun nezaket dışı davranışına şahit olduk."
Eşref Hamamcıoğlu'nun daha önce de uyarıldığı da belirtilen açıklamada, şöyle devam etti:
"Daha önce, divan kurulu toplantılarında yönetimimize karşı yaptığı haksız konuşmaları için 14 Ocak 2019 tarihinde kendisini bir yazı ile uyarmamıza rağmen (uyarı yazımızın divan kurulu toplantılarında okunmasından ısrarla imtina edilmiştir) hem başkanlık makamının kutsallığından, yüceliğinden, saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsedip hem de muhalefet lideri gibi, genel kurul tarafından seçilmiş başkan ve yönetim kuruluna karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren divan kurulu başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir. Bu nedenlerden dolayı, yönetim kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet ediyoruz."
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