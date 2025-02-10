Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı açıklaması!
Galatasaray Kulübü, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçla ilgili adli mercilere başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, rakip takımın sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edilen Adana Demirspor maçını yargıya taşıdı...
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.
Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.
Galatasaray Spor Kulübü"