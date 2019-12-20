Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi sonrasında flaş bir açıklama yaptı.

Günay, Arda Turan'ın transferine ilişkin olarak konuştu ve "Arda Turan transferi için şu ana kadar yönetime gelen herhangi bir durum söz konusu değil" dedi.

Transfere ilişkin soruyu da yanıtlayan Günay, "Transfer konuşmak için de erken, ligin son maçı oynanmadan bunların konuşulmasını da doğru bulmuyorum. İlk yarı bittikten sonra bu durumları gündemimize alacağız" ifadelerini kullandı.

Günay ayrıca "Şu anda bazı hacizler nedeniyle Galatasaray, yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Bu da bankalarda yeterli derecede birikimimiz, paramız olmasına rağmen hacizler nedeniyle, yapılandırmayı tamamlayamadığımız için kaynaklarımızı kullanmakta sorun yaşıyoruz. Umarız bir an evvel sonuçlandırırız. Dursun Beyle görüşmeler oluyor inşallah kısa sürede neticelendiririz" yorumunu yaptı.

Babel'in kulübü hacze verdiği iddiasını yanıtlayan Günay "Babel'le ilgili konu daha önce olmuştu, gereği yapıldı. Yeni bir şey değil" dedi.