Fuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi çıktı!

Kaçırma girişimi, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak’ta yaşandı. İrem G., yaşadığı Karabük’te 5 yıl boyunca fuhşa zorlanınca Bursa’ya kaçtı. Ancak İrem G.’yi fuhşa zorlayan kadın tacirleri, genç kadının Bursa’daki evini tespit etti.
İrem G.'yi marketten çıkıp evine yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İrem G.’nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan hızla uzaklaştığı görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İrem G.'nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi. Otomobilin Kütahya’da olduğu saptandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
İrem G. ise Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi’nde otomobilden atlayarak, yakındaki jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
FUHUŞA ZORLAYANLAR TESLİM OLDU
İrem G.’nin kaçırıldığı otomobil ise aynı gün Kütahya’da polis ekiplerince durduruldu. Otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. İrem G.’nin şikayetçi olmaması üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Haydar-Leyla B. çifti, bugün Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu’na gelerek, teslim oldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ
İrem G.’nin 6,5 ay önce bir televizyon programına telefonla bağlandığı ortaya çıktı. Bir kayıp konusunun işlendiği programa telefonla bağlanan kimliği belirsiz 2 kişi, İrem G.’nin Haydar B. ve Leyla B. tarafından yıllardır fuhşa zorlandığını hatta genç kadına Eskişehir’de otoban kenarında fuhuş yaptırıldığını söyledi. İrem G. ise telefonla bağlandığı programda iddiaları reddetti.
'TEHDİTLE FUHUŞA ZORLANDIM'
İrem G.’nin Kütahya emniyetinde verdiği ifadesinde, “Televizyon programına bağlandığım zaman tehdit altındaydım. Doğruları söyleyemedim çünkü bana zarar vermelerinden korktum. Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa’da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak Haydar ve Leyla B. beni burada bulup, kaçırdı. Beni fuhuş yapmam için yeniden Eskişehir’e götürüyorlardı. Yolda otomobilden atlayarak kaçtım ve karakola sığındım” dediği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!