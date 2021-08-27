Fransa Türkiye'yi kırmızı listeye aldı!

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Son dakika bilgilerine göre, Fransa, koronavirüs seyahat kısıtlamalarında yaptığı son güncellemede Türkiye'yi turuncu listeden çıkararak kırmızı listeye ekledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada seyahat uygulamalarında Türkiye'nin tekrar kırmızı listeye alındığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Koronavirüs salgınınında bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59’dan itibaren Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır.

Bu tarihten itibaren, Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişiler kısıtlamalardan muaf tutulacaktır."

Koronavirüse karşı EMA'nın onayladığı aşılara olmayan kişilerin 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi ibraz etmek zorunda.

Bu kişiler Fransa'ya geldiklerinde 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Karantina kurallarının ihlal edilmesi sonucu en az 1000 euro para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Öte yandan İngiltere de uluslararası seyahatler için güncellediği listede Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı. Dün paylaşılan listeden Türkiye, İngiltere'nin kırmızı listesinde kalmaya devam etti.