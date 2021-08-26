İngiltere seyahat listelerini güncelledi, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı

HABERTURK.COM

İngiltere uluslararası seyahatler için yeşil, turuncu ve kırmızı listelerini güncelledi. Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde kalmaya devam etti.

İngiltere'nin talep ettiği bazı Covid-19 verilerinin paylaşılmaya başlanmış olması, Türkiye'nin bu listeden çıkabileceği yönündeki umutları artırmıştı.

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

Türkiye'den otel karantinasına girmeden İngiltere'ye ulaşmanın tek yolu, turuncu veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

İngiltere'nin güncellemesinde yer değiştiren ülkeler de oldu. Tayland ve Karadağ'ın Pazartesi sabah 4'ten itibaren kırmızı listeye geçirileceği açıklandı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Liechtenstein, Litvanya ve İsviçre ise turuncu listeden yeşil listeye alındı.

Turuncu listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelenlerin 10 gün ev karantinasına girip iki PCR testi yaptırması, yeşil listedeki ülkelerden gelenlerin ise karantinaya girmeden yalnızca 2. günde bir PCR testi yaptırması gerekiyor.

SAĞLIK BAKANI 'BAHANE' DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'yı aramış ve "GISAID sistemine varyant sekanslarını tam olarak girmiyorduk. Böyle bir zorunluluğumuz da yoktu çünkü bu İngilizlere ait bir sistem yani uluslararası bir kurum değil. İngiltere de bize buraya ille de veri gireceksiniz diye bir şey söylemedi zaten. Biz yine de yüzde 1 civarında bir veri giriyorduk buraya.

Bize bu varyant sekanslarını onların sistemine girmediğimiz için kırmızı liste uygulaması yapanlar varyant sekanslamayı beceremeyen ülkeleri ise kırmızı listeye almadılar bile. Yani aslında iyi niyetli bir yaklaşım yok ortada" ifadelerini kullanmıştı.

Kriterler nedir?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.

Bu kriterler arasında ülkelerin farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeleri, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durumu, farklı varyantlara ilişkin takip ve gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.