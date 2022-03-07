Fransa'dan dikkat çeken savaş açıklaması!

Son dakika haberler... Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Romanya’da yer alan ve 7 ülkeden askerlerin bulunduğu Constanta limanı yakınlarındaki Mihail Kogalnicenau üssünü, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Nicolae Ciuca ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu eşliğinde ziyaret etti.
"RUSYA'YA BİRLİĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ"
AA'da yer alan habere göre Fransız Bakan, burada yaptığı konuşmada, NATO Mukabele Kuvveti unsurlarının bir parçası olarak üste 500 Fransız askerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu belirsiz zamanlarda, kıtamızın güvenliğini sağlamak için aynı kararlılığı paylaşıyoruz.
Toplu savunma çabalarımızla Rusya’ya sarsılmaz birliğimizi gösteriyoruz" ifadesini kullandı.
"ROMANYA'YA ASKER, POLONYA'YA UÇAK GÖNDERİYORUZ"
Ülkesinin bu çabalara, Romanya’ya asker, Estonya’ya askeri personel ve Romanya, Polonya ile Baltık ülkelerinin semalarına uçaklar göndererek katkıda bulunduğunu aktaran Parly, NATO müttefikleri ve Avrupalılar olarak, kültür ve tarih kokan eski bir kıtaya mensup olmanın gururunu taşıdıklarını dile getirdi.
"SAVAŞIN İÇERİ GİRMESİNE İZİN VERMEYELİM"
Parly, kıtanın son asırda şiddete tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Savaş, Avrupa’nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim." dedi.
NATO ÜSSÜ'NE ASKER GÖNDERMİŞTİ
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat’tan bu yana Fransa ve Belçika, Constanta’daki NATO üssüne acilen 800 asker göndermişti.
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