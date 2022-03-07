Ukrayna ve Rusya askeri kayıpları açıkladı!

Son dakika: Ukrayna: Ruslar karada ağır kayıplar veriyor! Rusya Ukrayna savaşı kayıpları ne kadar?

AA

Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belarus sınırından füze saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı kahramanca direnişinin 12'inci gününde olduğu belirtildi.

"RUSYA, BELARUS HAVA SAHASINI KULLANIYOR"

Açıklamada, Rus güçlerinin gece yarısından bu yana Ukrayna yerleşim birimlerine roket, bomba ve topçu saldırıları yaptığı vurgulanarak "İşgalciler, Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlemek için Belarus'un hava sahasını kullanmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

"RUSLAR KARADA AĞIR KAYIPLAR VERİYOR"

Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinRin ilerleyişini durdurmak için her yönde savunma operasyonları yürüttüğü aktarılan açıklamada, Rus güçlerinin karada ağır kayıplar vermeye devam ettiği belirtildi.

"290 TANK, 999 ZIRHLI ARAÇ, 46 UÇAK VE 68 HELİKOPTER VURULDU"

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra 46 uçak, 68 helikopter, 290 tank, 999 zırhlı araç, 117 topçu sistemi, 454 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

RUSYA: "2 BİN 396 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ VURULDU"

AA'da yer alan son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da yok ettiği silah ve altyapı konusunda bilgi verdi.

"6 KİLOMETRELİK İLERLEME SAĞLADIK"

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın 10 yerleşim birimini ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, "Smolyaninovo, Voyevodivka, Kreminna, Kudryaşivka, Borovenki, Purdivka, Zamulivka yerleşim birimleri kontrol altına alındı. 6 kilometrelik ilerleme kaydedildi" dedi.

"MARIUPOL'A DOĞRU İLERLEYİŞ SÜRÜYOR"

Ayrıca, Azov, Novotatarivka, Mirne yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

"827 TANK VE ZIRHLI ARAÇ, 82 KOMUTA MERKEZİ VURULDU"

Ukrayna'da askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerinin altını çizen Konaşenkov, "Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 82 komuta ve iletişim merkezi, 119 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 76 radar istasyonu bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, toplamda Ukrayna'da 827 tank ve çeşitli zırhlı araç, 84 çok namlulu roketatar, 304 havan topçusu, 603 özel askeri araç ve 78 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

"6 İNSANİ KORİDOR AÇILDI"

Bugün saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkesin ilan edildiğine ve 6 insani yardım koridorunun açıldığına dikkati çeken Konaşenkov, "Koridorlar şu şekilde; Kiev-Gomel, Mariupol-Zaporijya, Mariupol-Rostov-na-Donu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod, Sumi-Poltava" dedi. Konaşenkov, Rus ordusunun tahliye süresince İHA'lar ile alanı kontrol edeceklerini bildirdi.