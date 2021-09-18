Fransa'daki korkunç ölümün ardından Manisa'da toprağa verildi

DHA

Fransa'ya 3 yıl önce iş için giden, evli ve 3 çocuk babası Muhyettin Aydın, 3 Eylül'de ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Aydın'ın cesedi, cuma günü, Fransa'nın batısında yer alan Rennes şehrindeki Apigne Göleti'nde, su yüzüne çıkması ve çevrede dolaşanlar tarafından görülmesi üzerine ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, yapılan ilk incelemeler sonucu Aydın'ın, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Aydın'ın öldürüldükten sonra ellerinin arkadan bağlanıp, beton blokla gölete atıldığı ileri sürüldü.

Polis, cinayete ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı.



Muhyettin Aydın'ın cenazesi ise bu sabah memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesi Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ne getirildi.

Hava yoluyla Türkiye'ye getirildikten sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan cenaze, kara yoluyla Manisa'daki Kırtık Asri Mezarlığı'na götürülerek, toprağa verildi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki taziye evinde ise baba Lütfü Aydın, taziyeleri kabul eti.