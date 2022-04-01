Flaş iddia! Almanya'dan Ukrayna'ya 58 tank!

AA

Son dakika haberler... Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in, eski Doğu Almanya’nın stoklarından kalan 58 “PbV- 501” tipi tankın Ukrayna ordusuna verilmesine izin verdiği belirtildi.

SATIŞ İÇİN ALMANYA'NIN ONAYI GEREKİYOR

AA'da yer alan habere göre iki Almanya'nın birleşmesinden sonra Alman ordusunun envanterine geçen tankların 1990’ların sonunda İsveç’e verildiği, daha sonra Çekya’daki bir şirkete satıldığı aktarılan haberde, bu şirketin de tankları Ukrayna ordusuna satmak istediği ancak bunun için Almanya’nın onayının gerektiği aktarıldı.

2019'DA ALMANYA İZİN VERMEMİŞTİ

Haberde, Çekya’daki şirketin 2019’da da bu tankları Ukrayna’ya satmak istediği, ancak o dönemde Almanya’nın buna izin vermediği kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE SATIŞ ONAYI

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.