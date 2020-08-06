Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki sol beki kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Novak, Fenerbahçe'nin bugün açıkladığı 4. transfer oldu. Sarı-lacivertliler daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

AÇIKLAMADA TRABZONSPOR'A GÖNDERME!

Novak'ın transferinin duyurulduğu videoda Ülker Stadı'na yanaşan bir tekne paylaşılırken videonun başında Trabzonspor marşı, ardından Fenerbahçe marşı yer aldı.

Trabzonspor'a Ocak 2018'de transfer olan Çekyalı savunmacı geçen sezon 30 maçta forma giyerken 7 gol kaydetti.