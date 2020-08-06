Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin´in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner´in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe´nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

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