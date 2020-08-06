Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, transferi açıklarken TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine göndermede bulundu. Duyuru, #SevgiLimitTanımaz etiketi ile yapıldı.

Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımda taraftarın forması olarak bilinen 12 numaralı formayla poz verdi

Fenerbahçe'de emekli edilen 12 numarayı yıllardır kimse kullanmıyor. Son olarak 2000/2001 sezonunda kaleci Oğuz Dağlaroğlu, 12 numaralı formayı terletmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.



Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz."

GALATASARAY'A TAŞ: VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAN KULÜP FENERBAHÇE'YDİ

Mert Hakan Yandaş, FBTV'ye şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz, tarifi çok zor duygular yaşıyorum. Fenerbahçe camiasına geldiğim için inanılmaz mutluyum. Çubuklu formayı giymek benim için çok büyük bir onur. Bu kulübe hizmet edecek olmak çok büyük bir ayrıcalık. Bu şansı veren herkese çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak eşsiz bir duygu.

Transfer süreci biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Verdiğim sözlerin hep arkasında durdum. Verdiği sözlerin arkasında duran kulüp de Fenerbahçe'ydi. Başkanımıza ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Emre ağabeyi hep idolüm olarak göstermiştim. Türk futbol tarihinin bence en büyük oyuncusu. Transfer sürecinde tanışma fırsatım oldu. Ondan öğreneceğim çok şey var.

Lefter'in başının üstünde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in giydiği formayı taşımak benim için çok büyük bir gurur."