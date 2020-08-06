Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül." denildi.

Bu arada kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, sarı-lacivertli takımda giyeceği 77 numaralı formayı üzerinden çıkaran Gökhan Gönül, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla 12 numaralı formayı giyerek, "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeliyiz." ifadesini kullandı.

BENFICA MAÇI DETAYI

Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, transfer tanıtımında Benfica maçında giydiği formayı çıkardı, 2020/2021 model formasını giydi. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin 2013 yılında Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica ile karşılaştığı maçta kanlar içinde yerde kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Sembol haline gelen Gökhan'ın forması, Fenerbahçe Müzesi'nde sergilenirken oyuncunun Beşiktaş'a gitmesinin ardından müzeden kaldırılmıştı.